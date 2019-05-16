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  • 16.05.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 10:30

ne an yatacak, kimler alacak? 2019 Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı?

Ramazan ayı başladı, emekliyi ise bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne an ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödemesi 27 Mayıs'ta başlayacak. Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Bu yıl da ı 4 Haziran Salı günü başlayacak. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki ne zaman yatacak kimler alacak? 2019 Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı?

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı? Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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