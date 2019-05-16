Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler alacak? 2019 SGK SSK Bağkur emeklisi ikramiye zammı var mı? Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Henüz emekli ikramiye tutarı açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Bayramdan önce verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.