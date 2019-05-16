Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağından, emekliler meraklı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Maaş artışları ile birlikte Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek. İşte en düşük ve en yüksek maaşlar