17 Mayıs ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi banka veriyor gibi soruları internetten araştırıyor. Bankalar arasında en düşük faiz oranlarını uygulayan banka Ziraat Bankası olarak göze çarpıyor. Bankanın güncel konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakacak olursak; konut kredisi faiz oranı %1.45 oranında, ihtiyaç kredisi ise %1.75 oranında faizle veriliyor. Vade olarak ise 10 yıl konut kredisi için, 5 yıl da ihtiyaç kredisi için vade veriliyor. Bu konuda şu an için en uygun banka Ziraat Bankası'dır. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi paketleri güncel faiz oranları