Konut ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun konut kredisi faizlerini araştırıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları 2019! İşte detaylar… Son aylarda hızlı bir şekilde artış göstermeye başlayan konut kredisi faizlerinden dolayı konut sahibi olamayanlar için bir seçenek daha var. Banka gayrimenkulü olan konutların satışa çıkarılmasıyla vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ile birlikte düşen konut satışlarını arttırmak amacıyla, konut satışı yapan firmalar ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor.