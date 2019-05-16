Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.05.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 13:50

en uygun krediyi hangi veriyor? İşte 2019 , , güncel oranları

ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi veriyor gibi soruları internetten araştırıyor. Bankalar arasında en düşük oranlarını uygulayan banka olarak göze çarpıyor. Bankanın güncel konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakacak olursak; konut kredisi faiz oranı %1.45 oranında, ihtiyaç kredisi ise %1.75 oranında faizle veriliyor. Vade olarak ise 10 yıl konut kredisi için, 5 yıl da ihtiyaç kredisi için vade veriliyor. Bu konuda şu an için en uygun banka Ziraat Bankası’dır. Peki ? İşte 2019 Ziraat Bankası, ,

Konut ihtiyacı olan vatandaşlar en uygun konut kredisi faizlerini araştırıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları 2019! İşte detaylar… Son aylarda hızlı bir şekilde artış göstermeye başlayan konut kredisi faizlerinden dolayı konut sahibi olamayanlar için bir seçenek daha var. Banka gayrimenkulü olan konutların satışa çıkarılmasıyla vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor. Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ile birlikte düşen konut satışlarını arttırmak amacıyla, konut satışı yapan firmalar ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri16 Mayıs en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte 2019 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi paketleri güncel faiz oranları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri