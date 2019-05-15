Sanatçılara sosyal güvence

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından sosyal güvencesi olmayan tek bir sanatçı kalmaması için başlatılan çalışma tamamladı. Devlet Opera ve Bale, Devlet Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalışan 3 bine yakın süreli sözleşmeli personel kadrosundaki sanatçıya ilişkin yönetmelik Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Yönetmelikle birlikte bu kapsamdaki sanatçıların sigortaları 30 gün üzerinden yatırılacak, kıdem tazminatları birikecek ve izin hakları olacak. Devlet tiyatrolarında binin üzerinde, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nde bine yakın, Güzel Sanatlar Müdürlüğü'nde 300'e ve diğer sanat kurumlarında da 700'e yakın sanatçı süreli sözleşmeli olarak görev yapıyor.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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