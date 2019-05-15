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  • 15.05.2019 13:32
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 14:02

Memur ve emekli 3600 ek gösterge mı ne kadar? , , maaşı ve

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge mını merak ediyor ve sürekli olarak internette arama yapıyor. Bu amaçla sizlere bilgi vermeyi amaçlıyoruz. TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kamu personeli, ek göstergelerinin yükseltilmesini istedi. Komisyona başvuruda bulunan memurlar dilekçelerinde, tüm kamu personelini kapsayacak şekilde ek gösterge düzenlemesi yapılarak, "ek gösterge mağduriyeti"nin ortadan kaldırılmasını talep etti. Peki Memur ve emekli ne kadar? , , maaşı ve ikramiye zammı var mı? İşte tüm detaylar haberimizde

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istiyor. Yapılacak düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38 TL olarak yansıyacak. Başvurunun ardından gözler siyasi partilerin seçim vaatlerinden olan 3600 ek göstergeye çevrildi. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. Peki Memur ve emekli 3600 ek gösterge zammı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı ek ödeme ve ikramiye zammı var mı? İşte tüm detaylar haberimizde

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