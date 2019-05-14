Üretici için 3 yeni paket

ZİRAAT Bankası, çiftçiye desteğini tüm hızıyla sürdürüyor. Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, bu yıl 3 kredi paketini uygulamaya koyduklarını söyledi. 2019 yılının hemen başında Seracılık Kredi Paketi'ni duyurduklarını hatırlatan Pişmaf, "Kısa bir sürede bu kapsamda 65 ilimizden 1 milyar liraya yakın talep aldık ve henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen yaklaşık 400 milyon lira kredi kullandırdık" dedi. Pişmaf, Nisan ayında Orman Köyleri Kredi Paketi'ni uygulamaya koyduklarını vurgulayarak, "Bu kredi paketi ile orman köylerinde yaşayan ve tarımsal üretim yapmak isteyen kişilerin arıcılık, mantar yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konularında yapacakları yatırım ve üretimin finansmanını amaçlıyoruz. 100 bin liraya kredi kullandırıyoruz" diye konuştu.
TARIM BANKACILIĞI MİLLİ BİR MESELE
Ziraat Bankası'nın tarım sektörüne yalnızca kredi vermediğini, destekleme, hibe vb. ödemelere aracılık hizmeti de sunulduğunu vurgulayan Pişmaf, "Tarım sektöründeki müşterilerimizin sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bankamızca kredi kullandırılan üretici sayısı ise 700 bine yaklaşmış; üreticimize kullandırdığımız krediler 62.3 milyar liraya ulaşmıştır. Bizim için tarım bankacılığı, ülkemizin geleceği için stratejik ve milli bir meseledir" dedi.
EĞİT FIRSATI DA VAR
FERHAT Pişmaf, yatırımlar, kullanılabilecek krediler, hibe ve teşviklerin kapsamı gibi konularda üreticilere danışmanlık ve teknik destek de verdiklerini söyledi. 2018'in sonlarına doğru Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi isimli sosyal sorumluluk projesini uygulamaya koyduklarını anlatan Pişmaf, "Ziraat fakülteleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında teknik eğitim ve girişimcilik eğitimi veriyoruz" dedi.
TARIM BANKACILIĞI MİLLİ BİR MESELE
Ziraat Bankası'nın tarım sektörüne yalnızca kredi vermediğini, destekleme, hibe vb. ödemelere aracılık hizmeti de sunulduğunu vurgulayan Pişmaf, "Tarım sektöründeki müşterilerimizin sayısı 2 milyonun üzerindedir. Bankamızca kredi kullandırılan üretici sayısı ise 700 bine yaklaşmış; üreticimize kullandırdığımız krediler 62.3 milyar liraya ulaşmıştır. Bizim için tarım bankacılığı, ülkemizin geleceği için stratejik ve milli bir meseledir" dedi.
EĞİT FIRSATI DA VAR
FERHAT Pişmaf, yatırımlar, kullanılabilecek krediler, hibe ve teşviklerin kapsamı gibi konularda üreticilere danışmanlık ve teknik destek de verdiklerini söyledi. 2018'in sonlarına doğru Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi isimli sosyal sorumluluk projesini uygulamaya koyduklarını anlatan Pişmaf, "Ziraat fakülteleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında teknik eğitim ve girişimcilik eğitimi veriyoruz" dedi.
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