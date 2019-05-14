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Tohumculukta hiçbir ülkeye bağımlı değiliz

Tohumculukta hiçbir ülkeye bağımlı değiliz
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, 'nin tohumculukta dışa bağımlı bir ülke olmadığını belirterek, "Şu anda devletimiz, tohum ithalatını tamamen yasakladı diyelim; emin olunuz hiçbir temel ürün grubunda üretim sıkıntısı yaşamayız" ifadesini kullandı. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması için tohum üretim maliyetlerindeki artışları çok az oranda fiyatlara yansıttıklarını söyleyen , "Hasattan hemen sonra başlayacak ekim döneminde daha çok ve kaliteli ürün almaları, çok kazanmaları ve devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine sertifikalı tohum kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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