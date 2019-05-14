Ramazan ayı başladı, emekliyi ise bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödemesi 27 Mayıs'ta başlayacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor. Peki Ramazan ve Kurban bayramı emekliye son dakika ikramiye ödeme tarihi! İkramiye kaç TL, ne zaman yatacak?