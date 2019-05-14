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  • 15.05.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:50

Ramazan ve Kurban Bağkur emekliye ikramiye mı kaç para?

Ramazan ayı başladı, emekliyi ise bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık emekli ikramiyeleri ne an ödenecek sorusu gündemde. Bu sene yani 2019 yılında üçüncü kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyeleri ödemesi 27 Mayıs'ta başlayacak. Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. 1000 lira tutarındaki ödemelerin , Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor. Peki Ramazan ve Kurban İkramiye kaç TL, ?

SGK SSK Bağkur emekliye ikramiye zammı kaç para? Ramazan ve Kurban bayramı emekliye son dakika ikramiye ödeme tarihi! Ramazan ve Kurban bayramı emekliye son dakika ikramiye ödeme tarihi! İkramiye kaç TL, ne zaman yatacak? Emekliler, ilk defa geçen yıl Ramazan Bayramı'nda başlayan 1000 liralık bayram ikramiyesinin ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor. Ödemelerin 27 Mayıs'ta hesaplara yatması yüksek olasılık. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak.

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TC TC

Emekli ikramiyesinin Ramazan Bayramına gelen ilk ödemesi ramazan öncesi ödeme yapılması emeklinin ramazan alışverişini kolaylaştırır düşüncesindeyim veya Ramazan orucu öncesi bir ödeme daha verirlerse emekli bayram eder

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cevapla 14.05.2019 09:34
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