Ramazan ve Kurban bayramı emekliye son dakika ikramiye ödeme tarihi! İkramiye kaç TL, ne zaman yatacak? Emekliler, ilk defa geçen yıl Ramazan Bayramı'nda başlayan 1000 liralık bayram ikramiyesinin ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor. Ödemelerin 27 Mayıs'ta hesaplara yatması yüksek olasılık. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi. 2019 yılında 3. kez ödenecek olan 1000 liralık bayram ikramiyesi emeklilere 27 Mayıs'tan itibaren ödenmeye başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri 27 – 28 – 29 – 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak.