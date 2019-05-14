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  • 15.05.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 08:55

Temmuz ayında ne kadar olacak? 2019 yılı memur Temmuz farkı oranı yüzde kaç?

2019 yılı memur Temmuz farkı oranı yüzde kaç? Temmuz ayında ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor... İşte Temmuz ayı maaş zammı oranı. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 yla yüzde 7'ye yükselecek.

2019 yılının Temmuz ayı memurlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Memurlar Temmuz ayı içerisinde maaşlara yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Bununla beraber enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte araştırmalarda hızlandı. Bu bağlamda toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Peki 2019 yılı memur Temmuz enflasyon farkı zam oranı yüzde kaç? Memur maaşı Temmuz ayında ne kadar olacak?

Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler.

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