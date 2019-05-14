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Karadağ’da 10 bin euroya vatandaşlık dolandırıcılığı

Karadağ’da 10 bin euroya vatandaşlık dolandırıcılığı
Avrupa Birliği'ne girmek için gün sayan Karadağ, Türk iş dünyasının yatırım üssü, vatandaşı olmak isteyenlerin de gözde ülkesi oldu. Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun ve 'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, 10 bin euroya vatandaşlık vaat eden dolandırıcılara karşı uyardı. , "Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Kolay vatandaşlık dağıtan bir ülke değil" dedi.

​HAZAL ATEŞ

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