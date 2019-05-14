Karadağ’da 10 bin euroya vatandaşlık dolandırıcılığı

Avrupa Birliği'ne girmek için gün sayan Karadağ, Türk iş dünyasının yatırım üssü, Avrupa vatandaşı olmak isteyenlerin de gözde ülkesi oldu. Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun ve Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan, 10 bin euroya vatandaşlık vaat eden dolandırıcılara karşı uyardı. Saykun, "Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Kolay vatandaşlık dağıtan bir ülke değil" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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