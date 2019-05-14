Kadınlara 6 yıl erken emeklilik

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlara doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj elde ediliyor. Doğum borçlanması her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor. Doğum borçlanması sayesinde kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış olur. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2.160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir. Doğum borçlanması miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar 2019 yılı için 818 lira 68 kuruş.
- Ekonomi
- 14.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.