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Kadınlara 6 yıl

Doğum yaptıktan sonra çalışma hayatına ara veren anneler, bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabından saydırabiliyor. Borçlanma 6 yıl daha erken emekli olma şansı sunuyor...

Kadınlara 6 yıl erken emeklilik
Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlara hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj elde ediliyor. Doğum borçlanması her çocuk için 720 gün, yani 2 yıl prim kazandırıyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl çalışılmamışsa, bu süre borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor. Doğum borçlanması sayesinde kadınlar çalışmadıkları günleri çalışmış gibi hem de toplu olarak satın almış olur. Böylece 3 çocuğu olan bir anne 6 yıllık, yani 2.160 günlük primi çalışmadan satın alıp emeklilik hesabında kullanabilir. Doğum borçlanması miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. En az tutar 2019 yılı için 818 lira 68 kuruş.

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