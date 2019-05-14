Cari açık 10 yılın dibinde

Geçen yılın Ağustos ayındaki kur saldırısını Eylül'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde alınan önlemlerle püskürten Türkiye, dengelenme süreciyle birlikte cari işlemler hesabında tarihi başarılara imza atıyor. Mart ayında cari açık beklentilerin altında kalırken, yıllık açık Aralık 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enerji dışı cari denge 25.7 milyar dolar fazlaya, enerji ve altın dışı (çekirdek) cari denge ise 32 milyar dolar fazlaya yükseldi. Geçen yılın Mart ayında 4 milyar 734 milyon dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 87.5 azalarak 589 milyon dolarla, piyasa beklentisi olan 984 milyon doların altında kaldı.
- Ekonomi
- 14.05.2019
- Gazete
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