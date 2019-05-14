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  • 14.05.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 10:58

ve nasıl geri alınır? İşte kredi kartı leri

Kredi limitinizi düşürmek istediğinizde banka, ' poliçesi' adı altında kesinti yapamaz. Hesabınızda kesinti yapıldığını gördüğünüzde ise hemen tüketici hakem heyetine başvurun. Paranızı kaptırmayın. Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcı, kredi kartlarından kesilen kart aidatlarından şikayetçi... Ancak Kredi kart aidatları, bankayı mahkemeye vermeden basit bir Kredi Kartı Aidatı İade dilekçesi ile geri alınabiliyor. Peki nasıl geri alınır? nasıl geri alınır? İşte tüm detaylar

Bankalar, tüketiciden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BBDK) yönetmeliğinde yer alan fiyatlar dışında herhangi bir ücret alamaz. Alınacak bütün ücretlerde de tüketicinin onayının olması zorunlu. Kredi kartı aidatı, kredi kartı kullanımınıza, limitinize ve elbette kullandığınız kart markasına bağlı olarak belli periyotlarda sizlerin kredi kartı hesabından, banka tarafından kesilen ücret olarak bilinmektedir. Peki Kredi kartı aidatı kesinti ücreti nasıl geri alınır? Banka hesap işletim ücreti nasıl geri alınır? İşte detaylar

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