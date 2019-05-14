1.2 milyon üreticiye hizmet veriyor

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, tarım bankacılığı ve genel olarak tarım sektörüne sağlanan finansman çözümlerinin her geçen yıl finans kurumları nezdinde önemi artan ve ürün çeşitliliği genişleyen bir alan olduğunu belirterek, "Bunda tarım sektörünün önemine dair farkındalığın artması kadar sektörün her yıl finansman ihtiyacının artması, daha çok üreticinin bankacılık sektörü ile tanışması, artan rekabet koşulları ile finansman maliyetinin ve ürün gamının uygun hale gelmesi de etkili faktörler" dedi.
KREDİLER ARTACAK
100 milyar liraya ulaşan tarım kredilerinin bu yıl yüzde 10 büyüme ile 110 milyar lira civarında bir büyüklüğe erişmesini öngördüklerini anlatan Koçak, 2019'un tarım için olumlu bir yıl olacağını, bugüne sektöre 35 milyar lira kredi sağladıklarını söyledi.
ÇİFTÇİLERE YENİ ÜRÜN
Hem yeni ürünlerle hem finansal olmayan danışmanlık çözümleri ile hem de süreç iyileştirmeleri ile çiftçilere hak ettikleri kaliteli, hızlı ve formalitesiz ürün ve hizmetleri sağlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu: "Çok yakın zamanda çıkardığımız Çiftçi Aylık Destek Kredisi ile çiftçilerimize aylık ihtiyaçlarında kullanabilecekleri yeni bir ürün tasarladık."
580 BİN ÜRETİCİ KART
Sektörün ilk finansal inovasyonu olan Üretici Kart'ın bugün 580 bin üreticinin cebinde olduğunu vurgulayan Burhan Koçak, şu bilgileri verdi: "Yıl boyunca çiftçimizin tüm ihtiyaçları için kullanılabilen ancak geri ödemesi yılda bir kez hasat vadesinde olan Üretici Kart, gelir elde etme dönemi diğer meslek gruplarına göre farklı olan çiftçilerimiz için biçilmiş kaftan. Üretici Kart gübre, mazot, enerji, sulama, ilaç, tohum başta olmak üzere her türlü tarımsal ihtiyaçta öncelikle başvurulan finansal enstrüman."
KREDİLER ARTACAK
100 milyar liraya ulaşan tarım kredilerinin bu yıl yüzde 10 büyüme ile 110 milyar lira civarında bir büyüklüğe erişmesini öngördüklerini anlatan Koçak, 2019'un tarım için olumlu bir yıl olacağını, bugüne sektöre 35 milyar lira kredi sağladıklarını söyledi.
ÇİFTÇİLERE YENİ ÜRÜN
Hem yeni ürünlerle hem finansal olmayan danışmanlık çözümleri ile hem de süreç iyileştirmeleri ile çiftçilere hak ettikleri kaliteli, hızlı ve formalitesiz ürün ve hizmetleri sağlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu: "Çok yakın zamanda çıkardığımız Çiftçi Aylık Destek Kredisi ile çiftçilerimize aylık ihtiyaçlarında kullanabilecekleri yeni bir ürün tasarladık."
580 BİN ÜRETİCİ KART
Sektörün ilk finansal inovasyonu olan Üretici Kart'ın bugün 580 bin üreticinin cebinde olduğunu vurgulayan Burhan Koçak, şu bilgileri verdi: "Yıl boyunca çiftçimizin tüm ihtiyaçları için kullanılabilen ancak geri ödemesi yılda bir kez hasat vadesinde olan Üretici Kart, gelir elde etme dönemi diğer meslek gruplarına göre farklı olan çiftçilerimiz için biçilmiş kaftan. Üretici Kart gübre, mazot, enerji, sulama, ilaç, tohum başta olmak üzere her türlü tarımsal ihtiyaçta öncelikle başvurulan finansal enstrüman."
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