1.2 milyon üreticiye hizmet veriyor

Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısıtarım bankacılığı ve genel olarak tarım sektörüne sağlanan finansman çözümlerinin her geçen yıl finans kurumları nezdinde önemi artan ve ürün çeşitliliği genişleyen bir alan olduğunu belirterek, "Bunda tarım sektörünün önemine dair farkındalığın artması kadar sektörün her yıl finansman ihtiyacının artması, daha çok üreticinin bankacılık sektörü ile tanışması, artan rekabet koşulları ile finansman maliyetinin ve ürün gamının uygun hale gelmesi de etkili faktörler" dedi.100 milyar liraya ulaşan tarım kredilerinin bu yılilecivarında bir büyüklüğe erişmesini öngördüklerini anlatan Koçak, 2019'un tarım için olumlu bir yıl olacağını, bugüne sektörekredi sağladıklarını söyledi.Hem yeni ürünlerle hem finansal olmayan danışmanlık çözümleri ile hem de süreç iyileştirmeleri ile çiftçilere hak ettikleri kaliteli, hızlı ve formalitesiz ürün ve hizmetleri sağlamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu: "Çok yakın zamanda çıkardığımız Çiftçi Aylık Destek Kredisi ile çiftçilerimize aylık ihtiyaçlarında kullanabilecekleri yeni bir ürün tasarladık."Sektörün ilk finansal inovasyonu olan Üretici Kart 'ın bugün 580 bin üreticinin cebinde olduğunu vurgulayan Burhan Koçak, şu bilgileri verdi: "Yıl boyunca çiftçimizin tüm ihtiyaçları için kullanılabilen ancak geri ödemesi yılda bir kez hasat vadesinde olan Üretici Kart, gelir elde etme dönemi diğer meslek gruplarına göre farklı olan çiftçilerimiz için biçilmiş kaftan. Üretici Kart gübre, mazot, enerji, sulama, ilaç, tohum başta olmak üzere her türlü tarımsal ihtiyaçta öncelikle başvurulan finansal enstrüman."