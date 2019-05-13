Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı? Berat Albayrak, yeni emeklilik sistemi için tarih verdi. Albayrak emeklilik sisteminde bu yıl içinde reform yapacaklarını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak emeklilik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Berat Albayrak, yeni emeklilik sistemi ile ilgili, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.