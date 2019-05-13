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  • 14.05.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:30

ve Bağkur emeklisi nasıl alır? Emekliye ikinci başvuru ve alma şartları!

başvuru ve alma şartları! ve Bağkur emeklisi nasıl alır? Hazine ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı ekonomik program içerisinde yer alan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' sigorta sektöründen kabul gördü. Çalışanlara emeklilik döneminde ek gelir oluşturmayı hedefleyen program üzerinde çalışmalar sürerken, sigorta şirketleri önümüzdeki dönemde uygulamaya konması beklenen 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' ile ilgili üzerine düşen görevi yapmaya hazır.

Emekliye tamamlayıcı emeklilik ile ikinci maaş alma yolu açıldı. Sigorta sektörünün son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisini hükümetin açıkladığı ekonomi programında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturuyor. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. Peki emekliye ikinci maaş çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları! SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır?

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