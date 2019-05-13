Emekliye tamamlayıcı emeklilik ile ikinci maaş alma yolu açıldı. Sigorta sektörünün son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisini hükümetin açıkladığı ekonomi programında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturuyor. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanların emeklilik dönemlerinde ciddi ve düzenli ilave gelire kavuşabileceklerine dikkat çekti. Peki emekliye ikinci maaş çifte maaş nasıl alınır başvuru ve alma şartları! SGK SSK ve Bağkur emeklisi çift maaş nasıl alır?