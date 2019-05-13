Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zam, 3600 ek gösterge ve ikramiye gibi düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Bu yaz, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Yeni mali ve sosyal haklar gelecek. Memurlara 1 derece verilmesi de gündemde... KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan aile yardımı nedir? SGK SSK Bağkur emekli, memur maaşı aile yardımı ödemesi kaç para? Emekliye zam, 3600 ek gösterge, ikramiye var mı?

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir.