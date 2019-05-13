Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yaptığı açıklamaların ardından vatandaşın gündemi yeni, emeklilik sistemi oldu. Albayrak, yeni emeklilik sistemi için tarih verdi. Ayrıca Bakan Albayrak imalat ve ihracat sektörüne yönelik bir destek paketi hazırlığında olduklarını belirterek, "Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, Haziran gibi açıklayacağız." dedi. Peki yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı?