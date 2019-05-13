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  • 14.05.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:04

? nedir, açıklandı mı? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak?

nasıl olacak? ? , açıklandı mı? , yeni emeklilik sistemi için tarih verdi. Albayrak emeklilik sisteminde bu yıl içinde reform yapacaklarını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak emeklilik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Berat Albayrak, yeni emeklilik sistemi ile ilgili, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi.

Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Tarih verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yaptığı açıklamaların ardından vatandaşın gündemi yeni, emeklilik sistemi oldu. Albayrak, yeni emeklilik sistemi için tarih verdi. Ayrıca Bakan Albayrak imalat ve ihracat sektörüne yönelik bir destek paketi hazırlığında olduklarını belirterek, "Uzun vadeli, Türk lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye'nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs, Haziran gibi açıklayacağız." dedi. Peki yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nedir, açıklandı mı?

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