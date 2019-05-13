Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor.

13 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar, haftanın ilk iş günü 13 Mayıs 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,9711 lira alış, 5,9732 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu arada Bazı uluslararası yatırım bankaları ve medya kuruluşları tarafından Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda başlatılan tartışma ortamı, swap piyasası ve döviz kurlarındaki düşüşü "geçici ve tartışmalı adımlara" bağlamaları ile devam etse de atılan adımlar, döviz kurlarındaki oynaklığı azalttı.