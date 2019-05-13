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  • 13.05.2019 15:00
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 15:15

Dolar 13 Mayıs ! kuru kaç para oldu? /TL kurları ne oldu?

Dolar 13 Mayıs ! kuru kaç para oldu? /TL kurları ne oldu? Euro, saat 08.16 itibariyle 6,7062 lira alış fiyatı, 6,7132 lira satış fiyatı seviyesinde. Dolar, haftanın ilk iş günü 13 Mayıs 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,9711 lira alış, 5,9732 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Yeni haftaya 6 liranın altında başlayan dolar/TL yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,11'in üzerinde işlem görüyor. Dolar bugün en yüksek 6,13'ü gördü. Kur geçen hafta 6,2460'a kadar yükselmesi sonrasında cuma günü 6 seviyesinin altına inmişti.

Döviz kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dolar ve Euro birikimi olan insanlar her gün döviz kurlarını araştırıyor.
13 Mayıs Dolar son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Dolar, haftanın ilk iş günü 13 Mayıs 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,9711 lira alış, 5,9732 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu arada Bazı uluslararası yatırım bankaları ve medya kuruluşları tarafından Merkez Bankası'nın rezervleri konusunda başlatılan tartışma ortamı, swap piyasası ve döviz kurlarındaki düşüşü "geçici ve tartışmalı adımlara" bağlamaları ile devam etse de atılan adımlar, döviz kurlarındaki oynaklığı azalttı.

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