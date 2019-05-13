

14 Mayıs Pazartesi altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para?Altın fiyatları artan dolar kuruna paralel yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,91 artışla 254,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 254,5 lira seviyesinden alıcı buluyor. Pei çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Mayıs güncel altın fiyatları... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.