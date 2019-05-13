Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.05.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 09:00

14 Mayıs Salı altın fiyatları ! , çeyrek tam fiyatları ne kadar?

14 Mayıs Salı altın fiyatları ! , çeyrek tam fiyatları ne kadar? Artış trendine giren altın fiyatları bugüne de yükselişle başlayarak 254,5 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta 414 lira, Cumhuriyet altını 1.695 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,91 yükselişle 254,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 14 Mayıs altın fiyatları…


14 Mayıs Pazartesi altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları kaç para?Altın fiyatları artan dolar kuruna paralel yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,91 artışla 254,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 254,5 lira seviyesinden alıcı buluyor. Pei çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Mayıs güncel altın fiyatları... Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile ilgili güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri14 Mayıs Salı altın fiyatları son dakika! Kapalıçarşı 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek tam yarım altın fiyatları ne kadar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri