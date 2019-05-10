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  • 10.05.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 10:53

alma başvuru şartları nedir, aylık maaşı ne kadar? evrakları neler?

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet ‘ () adı altında maaş bağlanıyor. Mevcut durumda 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. 65 yaş aylığı 601 lira. 65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. 2022 Aylığı Engelli vatandaşları evinde bakan engelli yakınlarına her ay ödenen "evde bakım maaşı" ve engelli vatandaşın kendisine, ve/ya yakınına 3 er aylık dönemlerde ödenen 2022 engelli aylığı almak için kişi başı gelir miktarının ne kadar olacağı da çok merak ediliyor. Peki 2022 engelli ve nedir, aylık maaşı ne kadar? evrakları neler?

Engelli aylığı 2022 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bağlanıyor. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanması mümkün. Ancak başka şartlar da var. Peki 2022 engelli 65 yaş aylığı alma başvuru şartları nedir, aylık maaşı ne kadar? 2022 maaşı alma evrakları neler? Tüm detaylar haberimizde. Şartlardan ilki, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK'dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor.

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