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Tulumbamızı yedirmeyiz!

Tulumbamızı yedirmeyiz!
Yunanlar'ın mutfağına ilgisi bitmiyor. Kahve, baklava, yoğurt ve lokumdan sonra komşu, tulumba tatlısına da göz koydu. Üstelik Yunanlar kendilerine mal ettikleri Türk mutfak mirasını, Avrupa'ya da böyle pazarlıyor. Komşu, Türk tulumbasını 'Touloumpakia' adını vererek, 'nın en büyük marketler zinciri Lild ve 'deki raflara soktu. Tulumbayı raflarda gören Türkler, "Tulumbamızı yedirtmeyiz" diye sosyal medyadan tepki gösterdi, tulumbaya patent alınması için çağrı yaptı.

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