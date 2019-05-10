Bir iş yerinde çalışan işçi hastalanabilir. Hastalanan işçi belirli bir süre zarfında iş göremezliğine ilişkin sağlık raporu alarak belirli bir günlerde kanunen izinli sayılır. Ancak Yargıtay, milyonlarca işçiyi ilgilendiren son dakika önemli bir karara imza attı. Buna göre; sağlık nedeniyle uzun rapor kullanan işçi, savunması alınmadan çıkarılabilecek. Ancak kıdem tazminatı yanmayacak. İşçinin uzun süre sağlık raporu kullandığı için işten atılması, kıdem tazminatı almasına engel teşkil etmiyor. İşçinin, sağlık gerekçesiyle işe gidemediği günler için ücret ödenmiyor. Peki Sağlık raporu nasıl alınır, kullanım süresi! Sağlık raporu nedeniyle sözleşmesi feshedilen edilen işçi kıdem tazminatını alır mı?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2015 yılına kadar aldığı kararlarda, sağlık gerekçesiyle yasada öngörülen süreleri aşan rapor kullanan işçinin iş akdini feshederken ve işçiden savunma alınmasına gerek olmadığı yönünde karar verirken, 2015 yılından sonraki kararlarında savunma alınması gerektiğine hükmetti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise öteden beri, böyle bir durumda savunma almadan işçinin işten atılabileceği yönünde kararlar veriyordu.