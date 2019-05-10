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%135 büyüdü

Quick Sigorta %135 büyüdü
2018'de yüzde 135 büyüme gerçekleştiren Quick Sigorta, sektörün 6.5 kat üzerinde rekor büyümeyle lider oldu. Müdürü Ahmet Yaşar, konuyla ilgili, "2018'de 1.6 milyon adet poliçe tanzim etmiş ve 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yürürlükte poliçesi olan 1.5 milyon müşteri sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Sigortalılarımıza 252 milyon lira tazminat ödedik. 2017'de pazarda arz güvenliğini sağlayan Quick Sigorta trafik branşında ise yüzde 5.56 pazar payıyla sektörün en çok poliçe satan üçüncü şirketi oldu" dedi.

ACENTELERLE BULUŞTU
Quick Sigorta, Marmara ve Trakya bölgesi acenteleriyle 'da bir araya geldi. İstanbul Buluşması isimli tam gün süren etkinliğe Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile tüm Quick Sigorta yönetimi katıldı. Etkinlikte kefalet sigortası hakkında açıklamalarda bulunan , "Kefalet sigortası aslında teminat mektubuyla birebir aynı özellikleri taşıyor. İşletmelerimizin ve firmalarımızın bankalarda kredi limitleri var. Bu limitler hem gayri nakdi kredi hem nakit kredi olarak ikiye ayrılıyor. İşadamlarımız teminat mektubu kullandıklarında aslında nakdi kredi limitlerini de tüketmiş oluyor. Yatırımcılar, kefalet senedi kullanmaları halinde bankalardaki limitleri nakit kredi limitleri olarak kullanabilirler. Böylece de yatırım yapmaya devam edebilirler. Kefalet sistemi ekonomiye kaldıraç etkisi yapacaktır" diye konuştu.

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