Milyonlarca emekli ve memur emeklisinin gözü yapılacak olan zamlarda. Bu bağlamda baktığımız zaman SSK SGK ve Bağkur emeklilerinin geliri Temmuz ayında yükselişe geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla beraber maaşlarının artıp artmadığını öğrenebilecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Peki 2019 Emekli memur maaşı ek ödeme, ek gelir ücreti ne kadar? Emekli, memur emeklisi enflasyon farkı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler