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  • 11.05.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 09:13

Emekli, memur emeklisi farkı Temmuz oranı nedir? 2019 ücreti ne kadar?

ve Bağkur 2019 ücreti kaç para? İşte emekli, Temmuz oranı! Temmuzda tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Ocakta başlayan ilave ödeme bin 816-2 bin 375 liraya kadar çıkacak. 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödemelerinde 215 liraya varan artış yaşanacak. Peki 2019 Emekli memur maaşı ek ödeme, ek gelir ücreti ne kadar? Emekli, memur emeklisi farkı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

Milyonlarca emekli ve memur emeklisinin gözü yapılacak olan zamlarda. Bu bağlamda baktığımız zaman SSK SGK ve Bağkur emeklilerinin geliri Temmuz ayında yükselişe geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla beraber maaşlarının artıp artmadığını öğrenebilecek. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Peki 2019 Emekli memur maaşı ek ödeme, ek gelir ücreti ne kadar? Emekli, memur emeklisi enflasyon farkı Temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

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