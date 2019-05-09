TURKCELL'in hizmete sunduğu yerli ve milli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez 7 bin kullanıcısı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) hayata geçirildi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yerli e-posta sayesinde güvenli bir yurt içi iletişim ağının kurulduğuna işaret ederek, "En ileri teknolojiler ve açık sistemlerle geliştirilen e-posta hizmetini, kamu kurumlarında ilk olarak AFAD işbirliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli e-postanın en büyük katkısı, verimizin Türkiye'de kalması, lisans maliyet yükünün düşürülmesi ve diğer kamu kurumlarına referans olacak anahtar bir proje olmasıdır" dedi.
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- 09.05.2019
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Milli e-posta hamlesi
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