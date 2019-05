İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar en uygun krediyi hangi banka veriyor gibi soruları internetten araştırıyor. Bu bağlamda şuan ihtiyaç kredilerinin faiz oranları ne yazık ki yüksek. Fakat Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında öne çıkıyor. İhtiyaç kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel kredilerdir. 2019 ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi! En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi paketleri haberimizde

%0.98 Konut Kredisi Veren Bankalar

Konut kredisi faiz oranlarındaki artış ile birlikte düşen konut satışlarını arttırmak amacıyla, konut satışı yapan firmalar ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda, vatandaşlar 0.98% faiz oranı ile konut sahibi olabiliyor. Ziraat Bankası öncülüğünde başlayan kampanya sonucunda 500.000 Türk Lirası, 750.000 Türk Lirası ve 1.200.000 Türk Lirası seviyelerinde de kredi kullanımı mümkün. Banka ve gayrimenkul sağlayan firmaların anlaşması ise, şirketlerin aradaki faiz farkını banka ile anlaşarak ödemesi sonucunda karşılanıyor. Anlaşma ilk olarak metropollerde geçerli olsa da yavaş yavaş ülke genelinde geçerli hale geliyor.

İŞTE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Tüm Bankaların 9 Mayıs 2019 Tarihli Güncel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Listesi

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.75

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.75

ICBC Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.13

ING Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,94

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.87

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,89

Ziraat Katılım Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,90

Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1,99

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oran % 2,04

İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,20

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.23

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,24

Albaraka Türk İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,25

Odeabank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,37

Burgan Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.29

HSBC Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,29

Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,37

Denizbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,60

Anadolu Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,50

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,47

Fibabanka İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2,49

TEB İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 2.75

Şeker Finans İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 3,20

İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir.

Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.

ZİRAAT BANKASI TARİHİ!

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu.

Bu durumdan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. Kredileri verenler, bu işi meslek edinmiş faizci kimselerin yanı sıra, tarım gereçlerini satan tüccar, toptancı, ihracatçı, komisyoncu, kabzımal ve köy bakkalı gibi çeşitli ticaret erbabı ve esnaflardı. Bu tür yüksek faizli özel şahıs kredilerine Tefeci veya Murabaha Kredileri denilmekteydi.Memleket Sandıkları adını ahşap kasalardan almaktaydı.

Sandıkla ilgili işler katılımcı köylüler tarafından seçilen 2'si Müslüman, 2'si Hristiyan 4 kişilik sandık eminlerince yönetilmekteydi. Günlük işlemlerin yazıldığı yevmiye defteri, tüm hesapların kayıtlı olduğu defter-i kebir ve eldeki nakit paralar bu ahşap kasalarda saklanırdı. Daha sonraları güvenlik nedeniyle bu sandıkların yerine yöredeki ustalar tarafından demirden yapılan ilkel kasalar kullanılmaya başlanıldı.

1867 yılında "Memleket Sandıkları Nizamnamesi"nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin her yanında (Rusçuk, Eski Cuma ve Lefkoşe sandıkları ilk örneklerdendir) sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.

HALKBANK TARİHÇESİ

Kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması amacıyla esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarla kredi verilmesi amacıyla 1933 yılında çıkartılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kurulan Türkiye Halk Bankası 1938 yılında hizmet sunmaya başlamıştır.

VAKIFBANK TARİHÇESİ

1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan VakıfBank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye'nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. VakıfBank; "Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası" olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir.

Kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da çağdaş bankacılık ürün ve hizmetleri sunan VakıfBank, özellikle bir alanda değil, tüm finansal alanlarda uzmanlaşmış, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biridir.

Temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunan VakıfBank, iç ve dış ticaretin finansmanında öncü bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan finansal kiralama ve factoring hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan finansal ürünleri çağın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmaktadır.

VakıfBank, bireysel ve kurumsal müşterilerine ülke çapına yayılan 900'ün üzerinde şubesinin yanı sıra ileri teknolojiyle desteklenen alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. VakıfBank'ın ABD New York ve Kuzey Irak Erbil şubelerinin yanı sıra bir de Bahreyn'de kıyı bankacılığı şubesi vardır. Ayrıca, Avusturya'da VakıfBank International AG (Viyana Şubesi ve Almanya'da Köln Şubesi), KKTC'de Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. ve Kıbrıs Vakıflar Bank. Ltd. olmak üzere yurt dışında üç bankada da iştiraki bulunmaktadır. VakıfBank'ın diğer iştirakleri arasında; Güneş Sigorta A.Ş., Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş., Vakıf Faktoring A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş., Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Pazarlama San. ve Ticaret A.Ş., Taksim Otelcilik A.Ş., Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bulunmaktadır.