Dijital dönüşüme 6 koldan destek

Teknoloji geliştiren ve dijitalleşen KOBİ'ler destekleniyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) 'Sanayide Dijitalleşme' temasıyla çıktığı çağrıda başvuru süresi sona ererken, sonuçlar da duyuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bin 742 proje başvurusu aldık, kazananlar Ağustos'ta açıklanacak" dedi. Varank, şu açıklamalarda bulundu:
■ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ: Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerimize uygun bir şekilde başarmak, rekabet üstünlüğü kazanmak için şart. KOSGEB, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini teşvik etmek için Teknoyatırım, Stratejik Ürün, Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstriyel Uygulama, KOBİGEL, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programları'nı sürdürmeye devam ediyor. Bu programlarla, KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı yatırımlarını ve Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz. Yine KOBİ'lerimize dijital dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri personel, makine-teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, hizmet alımı ve belgelendirme gibi giderleri için destekler sunuyoruz.
■ PROJE BAŞINA 1 MİLYON LİRA: 4 Mart'ta KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Bu çağrımız hem dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere hem de üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lere yönelikti. Destek miktarı 300 bin lirası hibe olmak üzere, işletme başına 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Çağrıyı açtığımızda açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına öncelik vereceğimizi de belirttik. Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık.
■ İNCELEME YAPILACAK: Bin 742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. Bu durum; konuya ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ve yüzde 87'si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Tabii teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin daha yüksek bir paya sahip olmasını arzu ederdik. Önümüzdeki süreçte proje dokümanları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. KOSGEB, kazananları Ağustos ayında ilan edecek.
TÜBİTAK YENİ ÇAĞRILARA ÇIKACAK
Bakan Varank, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ve yenilik destekleri kapsamında 12 yılda bilişim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere 6 milyar liraya yakın destek vererek, 5 binin üzerinde projeyi teşvik ettiğini söyledi. Firmaların dijital dönüşümüne hizmet eden kritik teknolojileri açtıkları çağrılarla desteklediklerini anlatan Varank, şöyle konuştu: "Otonom robotlar, akıllı şehir sistemlerine yönelik nesnelerin interneti uygulamaları, siber fiziksel sistemlerin modelleme ve simülasyonu, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, giyilebilir teknolojiler başlıklarında yeni çağrılara çıkmayı planlıyoruz."
■ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ: Dijitalleşmeye uyum sağlamak ve dijital dönüşümü yapısal temellerimize uygun bir şekilde başarmak, rekabet üstünlüğü kazanmak için şart. KOSGEB, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini teşvik etmek için Teknoyatırım, Stratejik Ürün, Ar-Ge ve İnovasyon, Endüstriyel Uygulama, KOBİGEL, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programları'nı sürdürmeye devam ediyor. Bu programlarla, KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı yatırımlarını ve Ar-Ge faaliyetlerini destekliyoruz. Yine KOBİ'lerimize dijital dönüşümde ihtiyaç duyabilecekleri personel, makine-teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, hizmet alımı ve belgelendirme gibi giderleri için destekler sunuyoruz.
■ PROJE BAŞINA 1 MİLYON LİRA: 4 Mart'ta KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Bu çağrımız hem dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere hem de üretimini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'lere yönelikti. Destek miktarı 300 bin lirası hibe olmak üzere, işletme başına 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Çağrıyı açtığımızda açık kaynak kodlu yazılımları içeren proje başvurularına öncelik vereceğimizi de belirttik. Çağrıyı 2 Mayıs'ta kapattık.
■ İNCELEME YAPILACAK: Bin 742 proje başvurusuyla beklentilerimizin üzerinde bir rakamla karşılaştık. Bu durum; konuya ilişkin farkındalığı göstermesi açısından oldukça sevindirici. Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere ve yüzde 87'si bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Tabii teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin daha yüksek bir paya sahip olmasını arzu ederdik. Önümüzdeki süreçte proje dokümanları detaylı bir şekilde değerlendirilecek. KOSGEB, kazananları Ağustos ayında ilan edecek.
TÜBİTAK YENİ ÇAĞRILARA ÇIKACAK
Bakan Varank, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ve yenilik destekleri kapsamında 12 yılda bilişim sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere 6 milyar liraya yakın destek vererek, 5 binin üzerinde projeyi teşvik ettiğini söyledi. Firmaların dijital dönüşümüne hizmet eden kritik teknolojileri açtıkları çağrılarla desteklediklerini anlatan Varank, şöyle konuştu: "Otonom robotlar, akıllı şehir sistemlerine yönelik nesnelerin interneti uygulamaları, siber fiziksel sistemlerin modelleme ve simülasyonu, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, giyilebilir teknolojiler başlıklarında yeni çağrılara çıkmayı planlıyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.