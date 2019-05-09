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  • 09.05.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 17:25

güncel yeni konut ve oranı ne oldu? 9 Mayıs vade faiz ücreti kaç para?

60 ve 120 ay taksit ile oranları vade ücreti kaç para oldukça merak ediliyor. Mayıs ayının ilk haftası biterken en uygun sağlayan olarak 10 yıl vadeli krediye 1.45 faiz seviyesi ile karşımıza çıkıyor. Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek. ise 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadeye kadar ise yüzde 1.84 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası devam ediyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 9 Mayıs 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?

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