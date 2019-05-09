Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası devam ediyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank,Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Türkiye Finans Katılım Bankası geçtiğimiz ay içinde birden fazla kez konut kredisi faiz oranlarını yükseltti. Peki 9 Mayıs 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Banka güncel yeni konut ve taşıt kredisi faiz oranı ne oldu?