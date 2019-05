9 Mayıs Tekel zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigara fiyatları ne kadar? Hangi sigara kaç para oldu? Bir sigara zammı da British Amerikan Tobacco'dan geldi. Daha önce 9 TL olan sigara markası, 11 TL'ye yükseldi. Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden artırıldı. 1 Ocak'ta yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan asgari maktu vergi, sigara başına 0.28'den sıfıra indirilmişti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sigara başına asgari maktu vergi 0.2679 TL olarak belirlendi. Yapılan düzenleme, sigaradan alınan özel tüketim vergisinin 5.36 liradan az olamayacağı anlamına geliyor.

YENİ FİYATLAR

Buna göre zam gelen sigaraların yeni fiyatları şu şekilde:

Sigara Eski Fiyat Yeni fiyat

Knt. 10.00 12.00

Knt.D-Rng 10.00 12.00

Knt.Swc. 11.00 13.00

Knt.Rng. 12.00 15.00

Rothm. 9.00 11.00

Lcky.Strk. 9.50 11.50

Vic. 9.50 11.50

Pll.Mll. 9.50 11.50

Tkl.2000 9.00 11.00

Tkl.2001 9.00 11.00

Smsn. 9.00 11.00

Smsn.216 9.00 11.00

Mltp. 9.00 11.00

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.

ZAM GELMEYEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Zam gelmeyen sigaralar ise şu şekilde;

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Birçok kişi sigarayı stresten içtiğini aslında içmek istemediğini belirtiyor. Ancak en büyük sorun ise, 'Bırakamıyorum' psikolojisinde saklı... Devlet, sigara ile mücadele konusunda dev adımlar atıyor. Başkan Erdoğan'ın sigara ile mücadeleye verdiği önem biliniyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda dev hizmtleri ücretsiz olarak hayata geçirdi. Sigara bırakmak isteyenler için 'Alo 171' hattı 24 saat açık şekilde hizmet veriyor. Sitede birçok test ile sigara bırakma konusunda kararlı olup olmadığını da görebiliyorsunuz. Alo 171 hattına aşağıdaki bağlantıdan geçiş yapabilirsiniz. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak tüm bilimsel çalışmalar Alo 171 bünyesinde yer almaktadır. İşte "sigara nasıl bırakılır?" sorusunun yanıtı...

YEŞİLAY'IN ÇALIŞMALARI NELER?

Tütün bağımlılığı nedir? Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir. Yol açtığı sağlık sorunları Kalp ve damar hastalıkları Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç Midede gastrit, ülser ve mide kanseri Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri Ağız kokusu ve dişlerde sararma Gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.

Sigarayı bıraktıktan sonra ... Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar. 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar. 12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir. 2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır. 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir. 5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer. Biliyor musunuz? Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir. Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor. Bırakmak mümkün! Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde pek çok hastanede Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurumları da sigarayı bırakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir. İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafından reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar etmeyiniz.