2019 Work and Travel başvuru çalışma şartları! Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı açıklaması yapıldı. Yurt dışında dil okulu fiyatlarını karşılayamayan aileler çocuklarını yurtdışı çalışma programı olan Work and Travel'a yönlendirdi. Bu yıl Work and Travel'da Türkiye kontenjanı artıyor. Programa şimdiden talep patladı Dolardaki artışla birlikte yurt dışında dil okulu fiyatları yükselince öğrenciler alternatif yollar aramaya başladı. Amerika'da çalışma ve gezme fırsatını birlikte sunan Work and Travel'a rekor seviyede başvuru oldu. 6 bin öğrencilik kontenjan başvuruların alındığı ekim ayının daha ilk haftasında tamamen Yaklaşık 10 bin kişi başvuru yaptı. doldu. Amerikan Konsolosluğu'nun Türkiye'ye verilen öğrenci kontenjanını artırması gündemde.

AYDA 1900 DOLAR

Öğrencilere Amerika'da 3 ay çalışma ve 1 ay gezme hakkı sunan Work and Travel'a tüm dünyadan 150 bin öğrenci katılıyor. Yurtdışında eğitim almaya bütçesi yetmeyen öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programla öğrenci para biriktirebiliyor. İş bulan öğrenciler haftada 32 ile 40 saat arasında çalışabiliyor. Saati 12 dolar alan bir işçi bu yolla ayda 1920 dolar (11 bin 500 lira) kazanabiliyor.

HEM MAAŞ HEM BAHŞİŞ

Work and Travel programıyla Amerika'ya giden öğrenciler hizmet sektöründe çalışabiliyor. Oteller, restoranlar, kafeler, büyük eğlence parkları gibi yerlerde çalışan öğrenciler bu süreç boyunca haftalık maaşlarının yanı sıra bahşişlerden de gelir kazanıyor. Özellikle garsonluk, kasiyerlik, resepsiyonist ve bellboy gibi işlerde alınan bahşiş miktarı alınan maaşı geçebiliyor. Buna mesai de eklenince birçok masraf çıkarılmış oluyor.

ERKEN DAVRANIN

Work and Travel başvurularının ekimde başladığını belirten Oxford House College Genel Müdürü Deniz Akar, şöyle konuştu. "Öğrenciler haziranda gidiyor ve eylül sonuna kadar Amerika'da kalabiliyor. Elini çabuk tutanlar sponsor işyerleri tarafından açılan iş listesinde en iyi ve yüksek gelirli işi seçebiliyor. Amerikan şirketleri öğrencilerle iş fuarları düzenleyerek ya da internet üzerinden görüşerek alım yapıyor."

NOTLARA DİKKAT!

■ Üniversitede 4 yıllık bölümde aktif öğrenci olmak

■ 18-26 yaş arasında olmak (Bazı kurumlarda yaş sınırı artıyor)

■ En az 2.00 not ortalamasına sahip olmak

■ Orta seviyede İngilizce bilmek

İŞTE İZLENECEK YOLLAR

■ 2020'de programa katılmak isteyenler için başvurular ağustosta alınacak.

■ Başvuru yapmak için ilk adım aracı kurumu seçmek. Bunun için araştırma yapın.

■ Şirkete ödeyeceğiniz ön kayıt ücreti ortalama 500 dolar.

■ İş yerleşimi sonrasında 1500 dolar daha ödeme alınıyor.

■ Uçak biletleri ise 600-1000 dolar arası değişiyor.

■ Yapmak istediğiniz işi seçin. İşi seçtikten sonra işverenle iletişime geçmenizde fayda var.

■ Amerikan Konsolosluğu'ndan vize için randevu alınıyor. Vize ücreti 160 dolar.

WORK AND TRAVEL NEDİR?

Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemi. Work and Travel programı Amerikan hükumetinin kontrolünde yapılan, dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca Amerika'da çalışıp İngilizcelerini geliştirme imkanları buldukları, dünyayı ve farklı kültürleri tanımalarını sağlayan bir öğrenci kültürel değişim programı.

WAT programı Amerika'yı turist gibi değil içinden biri gibi yasamanızı ve anlamanızı sağlayan ve bunu yaparken de seyahat harcamalarınızı karşılayıp yanınızda bir miktar parayla dönebileceğiniz bir program.

AMERİKA'DA HEM İŞ, HEM SEYAHAT FIRSATI

Öncelikle örgün eğitim alan bir üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Sonrasında Work and Travel'ın aslında ne olduğunu ve size uygun olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Work and Travel dil programı, kuşkusuz kendi basının çaresine bakma içgüdüsüyle gidilmesi gereken bir tecrübe. Alaska'ya gidip, 3 ay boyunca günde 15 saat boyunca balık temizleyip 5 bin dolar kazanan insanlar tanıyorum. Türkiye'ye döndüğünde buna değdiğini anlayacaksın; askerlik gibi anlatacak çok anın olacak.

ÖĞRENCİLERE MUHTEŞEM BİR TECRÜBE FIRSATI

Türkiye'deki öğrenciler için programın başlangıcı okulların kapanış tarihlerine göre değişiklik gösterir. Çünkü öğrenciler Work and Travel programına ancak okullar yaz tatiline girdiği zaman katılabilir ve yine okullar açılmadan evvel ülkeye dönmeleri gerekir. Her ne kadar okulların bitimiyle program başlıyor olsa da kayıt süreci çok önceden başlar. Çünkü programla ilgili prosedürler aylarca sürebilir. En fazla süre alan kısım ise iş seçimidir. Öğrencilerin yerleştikleri işler de değişiklik gösterir ve kayıt tarihine göre yerleştirmeler yapılır.

DOLAR KAZANIYORSUNUZ

Ayda ortalama 900-1.500 USD kazanabilecek ve program için gerekli olan yaşam ve seyahat masraflarınızı karşılayabileceksiniz. Amerika gibi herkesin hayallerini süsleyen bir ülkeyi masraflarınızı karşılayarak görüp gezebileceksiniz. Aynı anda hem çalışma hem de tatil yapma fırsatı bulacak, tüm bunları yaparken de kimseye yük olmayacaksınız. Program sonunda ömür boyu unutulmayacak tecrübe ve birikimlerle ülkenize geri döneceksiniz.

UYGUN İŞ VE BURS İMKANLARI VAR

Yurt dışında eğitim, burs ve staj fırsatlarını daha yakından araştırabilecek ve kendinize uygun bir üniversite ya da işyeri bulabilecek bunları yerinde ziyaret ederek tüm imkanları kendi gözünüzle değerlendirebileceksiniz. Öğretim üyeleri ve işverenler ile yüz yüze görüşme imkanı bulacak ve kendinizi ifade etme olanağı bulacaksanız.

4 AY SÜRÜYOR, İNGİLİZCE ÖĞRENME FIRSATI

Amerika'da kaldığınız 4 ay boyunca İngilizcenizi geliştirme ve günlük hayatta pratik yapma fırsatını bulacaksınız. İngilizce konuştukça yabancı dilinize olan güveniniz artacak ve her ortamda kendinizi İngilizce olarak ifade eder hala geleceksiniz. Bu güven sayesinde pratik yeteneğiniz artacak ve yabancı dil korkunuzun yok olmasını sağlayacak.