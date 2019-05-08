Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para gibi sorulara yanıt arayanlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Tediye ödemeleri maaşa ekstra bir katkı sağlıyor. Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı. İkinci Tediye Tarihi 31 Mayıs 2019 İlave tediye ödemesinin diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Ayrıca Ramazan Bayramı ise 3 Haziran 2019 tarihinde Salı günü başlayacak. Peki kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para? Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı?