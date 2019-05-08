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  • 08.05.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:06

Taşeron işçilere maaş mı oranı nedir? farkı ilave tediye ne kadar?

Taşeron işçilere maaş mı yapılacak mı? farkı ilave tediye kaç para? Geçen yıl aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. Tediye ödemelerinin ilki 31 Ocak'ta yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan tarihlere göre ikinci ödeme 31 Mayıs'ta yapılacak. Tediye, Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

Kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para gibi sorulara yanıt arayanlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Tediye ödemeleri maaşa ekstra bir katkı sağlıyor. Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıklandı. İkinci Tediye Tarihi 31 Mayıs 2019 İlave tediye ödemesinin diğer yarısı ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. Ayrıca Ramazan Bayramı ise 3 Haziran 2019 tarihinde Salı günü başlayacak. Peki kadroya geçen taşeron işçi maaşı enflasyon farkı ilave tediye kaç para? Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı?

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