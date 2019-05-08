Sivas 'Hobbit' turizmi! Rezervasyon yağıyor...

Dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki hobbit evlerinden esinlenilerek inşa edilen Sivas'taki yamaç evleri baharın gelmesiyle birlikte turistlerin yoğun talebi ile karşılaştı. Bahar rezervasyonlarında Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep alan evler, otantik görüntüsü ile dikkat çekiyor.Paşabahçe Yamaç Evleri Genel Müdürü Nail Sertakan, "23 ev var, 50'ye çıkarmak istiyoruz. Talep çok. Yaz için de yurt dışından rezervasyonlar var" dedi.