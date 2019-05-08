Ne zaman kaç yaşında emekli olurum? Emeklilik yaşı ve şartları araştırılan mevzuların başlangıcında yer alıyor. Emekli olmak için birçok yöntem vardır. Fakat gene de emekli olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken şartların başlangıcında yaş ve prim günü gelmektedir. Belirli bir yaşı ve prim gününü dolduran hepimiz emekli olabilmektedir. Emeklilik yaşlarının iyi mi hesaplanacağı ve emeklilik şartları haberimizin bilgilerinda… SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı olmadığı için 4A, 4B ya da 4C emeklilik hesaplamaları değişiklik gösterir. Peki ne süre kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları nedir?

Bunun yanı sıra askerlik de belirli bir ücretin ödenmesi ile emeklilik yaşından düşülebilmektedir. Emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağı haberimizde… Peki ne zaman kaç yaşında emekli olurum? E-Devlet ile 2019 Bağkur, SGK emeklilik yaşı hesaplama erken emekli olma şartları nedir?