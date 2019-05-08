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  • 08.05.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 10:30

8 Mayıs ların güncel kredi faiz oranları! , Akbank, , Garanti, konut - taşıt - faiz oranları!

Konut, taşıt ve almak isteyen vatandaşlar ların verdiği kredi faiz oranlarını merak ediyor. Özellikle , Akbank, , Garanti bankası en çok aranan bankalar arasında yer alıyor. Konut kredisi faiz oranları yükselse de bankalar halen cazip avantajlarla konut kredisi fırsatları sunuyor. Güncel olarak 7 Banka %0.98 konut kredisi faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi için ortaya çıkan ortalama aylık taksit tutarı 2200 TL iken, toplam ödeme tutarı ise 263.500 TL’ye tekabül etmektedir. İşte bankaların 8 Mayıs güncel kredi faiz oranları ve Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Konut alacak olan vatandaşlar bankaların sağladığı kredi olanaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankaların 8 Mayıs güncel kredi faiz oranları araştırılıyor. Seçimlerden sonra başlayan yükseliş tüm hızı ile devam ediyor. Bankaların kredi faizleri yükseldi. Peki, en ucuz kredi hangi bankada, son durum ne? Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.65 olarak revize edilirken ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.79 seviyesine ve Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.89 seviyesine çekildi. İşte bankaların 8 Mayıs güncel kredi faiz oranları ve Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

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HaberlerEkonomi Haberleri8 Mayıs Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları!
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