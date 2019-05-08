Konut alacak olan vatandaşlar bankaların sağladığı kredi olanaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankaların 8 Mayıs güncel kredi faiz oranları araştırılıyor. Seçimlerden sonra başlayan yükseliş tüm hızı ile devam ediyor. Bankaların kredi faizleri yükseldi. Peki, en ucuz kredi hangi bankada, son durum ne? Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.65 olarak revize edilirken ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.79 seviyesine ve Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.69 seviyesinden yüzde 1.89 seviyesine çekildi. İşte bankaların 8 Mayıs güncel kredi faiz oranları ve Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları