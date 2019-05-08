Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan banka mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Parası mevduatta olanlar için stopaj vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Peki mevduat faiz oranları ve stopaj vergisi oranı ne oldu? 2019 en yüksek vadeli faiz veren bankalar. Bankaların e-vadeli faiz oranları 2019 yılı için, 100 bin tl 32 günlük yatırımlar baz alınarak hesaplanmıştır. Vade sayısı değiştikçe, faiz oranları da değişebilmektedir.

En Yüksek Faiz Veren Banka

Banka – Hesap İsmi

Faiz oranı

100 Bin TL

32 Gün faiz kazancı

İNG BANK E Turuncu Hesap

%22

1.652 TL

Fibabanka Kiraz Hesap

%21

1.576 TL

Alternatif Bank VOV Hesap

%21

1.576 TL

Burgan Bank e-mevduat

%21

1.564 TL

Turkish Bank

%20,50

1.490 TL

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

%20,15

1.401 TL

CEPTETEB Vadeli Hesap

%19,75

1.471 TL

İCBC

%19,70

1.468 TL

Odeabank Oksijen Hesap

%19,50

1.453 TL

Halkbank E-Mevduat

%19,25

1.434 TL

Denizbank E-Mevduat

%19,25

1.434 TL

Akbank mevduat hesabı

%19

1.425 TL

HSBC E-Mevduat

%18,50

1.378 TL

Şekerbank vadeli mevduat

%18

1.341 TL

Finansbank E-Vadeli Hesap

%17,25

1.285 TL

Garanti Bankası

E-Vadeli Hesap

%18,50

1.378 TL

Ziraat Bankası internet şube mevduat hesabı

%18

1.341 TL

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

%16,50

1.229 TL

Vakıfbank E-Vadeli Mevduat

%16

1.192 TL

32 GÜNLÜK FAİZ HESAPLAMA:

Faiz oranı: %22

Vade: 32 Gün

10.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 165 TL

25.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 413 TL

50.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 826 TL

100.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 1.652 TL

125.000 TL– 32 Gün'de Net kazanç: 2.066 TL

150.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 2.479 TL

250.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 4.132 TL

500.000 TL – 32 Gün'de Net kazanç: 8.264 TL

1 Milyon TL – 32 Gün'de Net kazanç: 16.528 TL

Yukarıdan bankaların mevduat faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz. Faiz oranları Nisan 2019 dönemine aittir ve sürekli olarak güncellenmektedir. Ayrıca tablonun aşağısından mevduat hesaplama örneklerine de göz atabilir, bankaları karşılaştırabilirsiniz. Yukarıdaki bankaların e-vadeli faiz oranları 2019 yılı için, 100 bin tl 32 günlük yatırımlar baz alınarak hesaplanmıştır. Vade sayısı değiştikçe, faiz oranları da değişebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda bankaların e-vadeli mevduat hesapları için 2019 yılı dolar - euro - tl karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca faiz oranları yıllık oranlar baz alınarak yansıtılmaktadır. Dilerseniz bu sayfanın aşağı bölümlerinde tüm bankaların faizlerini karşılaştıran güncel içeriklere göz atabilirsiniz. Sizlere önerimiz bankaya mevduat faizinde paranızı değerlendirecekseniz, TL mevduat hesabı açmanız yönünde olacaktır. Çünkü, TL mevduatları döviz mevduatlarına göre daha yüksek faizler kazandırmaktadır. Ayrıca hoşgeldin faizi veren bankalar sayfasına da bakarak bankaların hoşgeldin faizleri hakkında güncel bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Bankalar TL - Döviz mevduat karşılaştırması

Banka

TL (

₺)

EURO (€)

DOLAR ($)

İNG BANK

%22

%1,30

%4

ALTERNATİF BANK

%21

%1,50

%4

YAPI KREDİ

%20

%1

%3

HALKBANK

%20

%1,30

%1,45

DENİZBANK

%19,50

%1,30

%1,80

ZİRAAT BANKASI

%18,5

%1,25



%2,75

AKBANK

%18

%1,60

%4,25

Finansbank- Enpara Vadeli Hesap

Finansbank'ın sunmuş olduğu Enpara şubesiz bankacılık hizmetiyle birlikte e-vadeli hesap faizleri de oldukça yüksek sunulmaktadır. Enpara Vadeli Mevduat hesabı için %18,50 faiz oranı sunmaktadır.

ABank - E- Mevduat Hesabı

ABank, diğer bankalarla yarış haline girebilmek adına e-vadeli mevduat hesap faizlerini oldukça yüksek sunmaktadır. %11

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası konut kredisi ürünleri kapsamında 10 yıl vadeye kadar %1.45 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankası ayrıca konut kredisi ürünlerinden KKDF ve BSMV masrafı almıyor.

VakıfBank Konut Kredisi Faizleri

VakıfBank tabela konut kredisi faiz oranları kapsamında %1.55 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. VakıfBank'ın banka gayrimenkulü konut kredisi kampanyası dahilinde ise banka kendi mülkü konut satışlarında %0.98 konut kredisi faiz oranı sunuyor. Ayrıca VakıfBank devlet destekli olarak %1.14'ten başlayan faiz oranları ile kentsel dönüşüm konut kredisi sunuyor. HalkBank Konut Kredisi Faiz Oranı

HalkBank

hesaplı evim konut kredisi ürünü dahilinde maaş müşterilerine özel 10 yıl vadeye kadar %1.55 faiz oranı sunuyor. Maaş müşterisi olmayan tüketicilere ise %1.65 faiz oranlı konut kredisi kullandırıyor. Canım evim konut kredisi faiz oranları kapsamında ise %1.88 faiz oranı ile 15 yıl vadeye kadar kullandırım yapıyor. Banka dost evim konut kredisi için ise %1.85 faiz oranlı konut kredisi uyguluyor.

MEVDUAT VERGİSİ NEDİR?

Mevduat vergisi ya da vadeli kazanç mevduat vergisi, bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergidir. Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır. Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Peki; mevduat vergisi nasıl hesaplanır? İşte cevabı...

MEVDUAT VERGİSİ HESAPLAMA

Mevduat hesaplarında vergi faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj adı verilen bu vergi türü nihai vergi kapsamındadır ve beyan usulü ödenmez. Dolayısıyla bankalar anapara hariç elde ettiğiniz faiz gelirini hesaplar. Bu kazanç üzerinden belirlenen orandaki vergiyi düşer ve anapara artı net kazancı öder. Bu tutarlar da bankalarca Maliye'ye toplu biçimde aktarılır. Vergi hesaplaması faiz geliri üzerinden yapıldığı için mevduatın faiz gelirinin hesaplanması da kilit öneme sahiptir.

İşte mevduat faizi hesaplama formülü:

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı