2019 yılında TOKİ evi olmayan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. TOKİ'den yapılan yeni açıklamada Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Kuzeykent Projesi'nde talep toplanan 809 konutun kurası gerçekleştirildi denildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Kuzeykent Projesi'nde talep toplanan 809 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. İşte TOKİ evleri İstanbul Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama ve TOKİ yeni konut projeleri başvuru şartları açıklaması yapıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Ankara Kuzeykent Projesi'nde talep toplanan 809 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart'ta İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa'da düzenlenen TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kuralar başladı.

İlk kura, Ankara Kuzeykent Projesi'nde yer alan 809 konut için yapıldı. Kura töreni bugün Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kurada isimlerinin okunduğunu duyan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.