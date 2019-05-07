Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı?

2019 yılı Temmuz ayında milyonlarca asgari ücretli zam olacak mı sorularının cevaplarını merak ediliyor. Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücretli olarak çalışıyor. Asgari ücret alan vatandaşlar, asgari ücret ve AGİ zamlarını yakından takip ediyor. Asgari ücret: İşçilere ödenmek zorunda olunan en düşük ücrettir.

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.