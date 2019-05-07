Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor... İşte Temmuz ayı maaş zammı oranı. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Memur Temmuz ayı zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise ne kadar zam olacağını öğrenebilecekler. Peki memur Temmuz maaşı son dakika ne kadar olacak? Memur Temmuz ayı enflasyon zam oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar

PEKİ TEMMUZ AYI MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşların (emeklilerin) zam oranları 3 Temmuz 2019 tarihinde netlik kazanacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşlara yüzde 6 zam yapılacağı ifade edilirken, memur emeklisi vatandaşlara ise enflasyon farkı ile yüzde 7 oranında zam yapılacak.

MAAŞLARA YANSIMASI NASIL OLACAK?

Söz konusu bu artış gerçekleşmesi durumunda maaşlar şöyle olacak; Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek.

SSK'LILARDA EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR?

SSK'lı vatandaşlarda ise en düşük maaş 200 yılından önce emekli olanlarda 109,09 Türk Lirası artışla beraber 1,927 Türk Lirası 27 kuruşa çıkacak. 200 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda ise 67, 52 Türk Lirası artış yaşayarak, 1,193 Türk Lirasına çıkacak.

MEMURLARA ÇİFTE ZAM MÜJDESİ DE GELDİ

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69.87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak. . Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.

MEMURA TEMMUZ AYI ENFLASYON ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 11.15 zam öngörülüyor.

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.

MEMUR MAAŞI OCAK AYINDA NE KADAR OLDU?

MAAŞ ZAMMINA DERECE FARKI

4 AYRI ZAM ORANI: Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR: Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI: Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

İMAMLARA FAZLA ÇALIŞMA: Din görevlilerinin dini bayramlardaki çalışmalarının fazla çalışma sayılması da gündemde.

MEMUR OLMA ŞARTLARI

Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. En az orta öğretim mezunu olan kişiler memur olabilmektedir. yapılacak göreve göre eğitim durumu değişiklik gösterebilir.

Memur olmak isteyen kişiler KPSS sınavına girmek zorundadır. Kamu Personeli Seçme sınavından alınacak puan sonrasında kurumların memur kadroları için başvuru yapabilirsiniz. Puanımızın yeterli olması durumunda ve diğer şartlar da bir engel yok ise memur olarak atanabilirsiniz.

MEMURLAR NASIL ÇALIŞIR?

Memurlar farklı görevleri üstlenmektedirler. Her kurum ve kuruluşun farklı bir hizmet alanı olduğu için yapacakları işler de buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Birçok memur masa başı çalışsa da sahada görev alan memurlarda bulunmaktadır. Memurların yaptıkları işlere örnek verebilmek için çalışma pozisyonlarına bakmak ve bağlı oldukları kurumları bilmek gerekir.

MEMUR NASIL OLUNUR?

Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir.