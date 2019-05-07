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  • 07.05.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 08:59

Emekliye , var mı? Bağkur emekli, ödemesi kaç para?

Bağkur emekli, ödemesi kaç para? Emekliye , , var mı? Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için görüşmeleri temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının konuşulacağı bu görüşmelerde birçok yeni talep de gündeme gelecek. Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek.

Milyonlarca emekli vatandaşımız ve memurlar zam, 3600 ek gösterge, ikramiye gibi düzenlemeleri sabırsızlıkla bekliyor. Bu yaz, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Yeni mali ve sosyal haklar gelecek. Memurlara 1 derece verilmesi de gündemde... KPDK'de konuşulacak tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine her ay 344 lira ödemeyi planlıyor. Memur ve emekliler için önemli kararlar alınacak. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan aile yardımı nedir? SGK SSK Bağkur emekli, memur maaşı aile yardımı ödemesi kaç para? Emekliye zam, 3600 ek gösterge, ikramiye var mı?

Devlet memurlarına, bazı şartlara bağlı olarak, eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödemesi yapılabilmektedir. Aile yardımı nedir? Kimler aile yardımı alabilir? Merak edilen soruların cevaplarını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz…

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