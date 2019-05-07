Bakıcı parası devletten Devlet bakıcı için 960 lira istihdam teşviği sağlarken; bir destek daha geliyor. Bakıcı için anneye 32 ay hibe destek verilecek.

Hükümet, hem evde hem de işte kadınları 0-24 ay arası çocuğu olan annelere, kayıtlı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde çocuk 36 aylık olana kadar, 32 aylık hibe desteği süresince teşvik verilecek.



İLAVE İSTİHDAM KAPSAMINDA

Ayrıca hükümetin işverenlere sağladığı ilave istihdam teşviği ev hizmetleri için açılan dosyalarda da uygulanıyor. Bu teşviklerin bazıları çocuk bakıcısı çalıştıranlar için de geçerli. Teşvik 960 liraya kadar çıkıyor, 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcıları kapsamıyor. Bakıcı olarak çalışacak kişinin son 3 ayda en fazla 10 gün sigortasının olması,



HAZAL ATEŞ , hem evde hem de işte kadınları sosyal güvenlik çatısı altında korumaya almak için tüm imkanları seferber ediyor. Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) tarafından yürütülen 'Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' yeniden başlıyor. Bu kapsamdaçocuğu olan annelere, kayıtlı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde32 aylık hibe desteği süresince teşvik verilecek.Ayrıca hükümetin işverenlere sağladığı ilave istihdam teşviği ev hizmetleri için açılan dosyalarda da uygulanıyor. Bu teşviklerin bazıları çocuk bakıcısı çalıştıranlar için de geçerli. Teşvikkadar çıkıyor, 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcıları kapsamıyor. Bakıcı olarak çalışacak kişinin son 3 ayda en fazla 10 gün sigortasının olması, İŞKUR 'a kaydının bulunması gerekiyor. TÜM MANŞETLER