Bakıcı parası devletten

Hükümet, hem evde hem de işte kadınları sosyal güvenlik çatısı altında korumaya almak için tüm imkanları seferber ediyor. Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen 'Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' yeniden başlıyor. Bu kapsamda 0-24 ay arası çocuğu olan annelere, kayıtlı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde çocuk 36 aylık olana kadar, 32 aylık hibe desteği süresince teşvik verilecek.
İLAVE İSTİHDAM KAPSAMINDA
Ayrıca hükümetin işverenlere sağladığı ilave istihdam teşviği ev hizmetleri için açılan dosyalarda da uygulanıyor. Bu teşviklerin bazıları çocuk bakıcısı çalıştıranlar için de geçerli. Teşvik 960 liraya kadar çıkıyor, 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcıları kapsamıyor. Bakıcı olarak çalışacak kişinin son 3 ayda en fazla 10 gün sigortasının olması, İŞKUR'a kaydının bulunması gerekiyor.
HAZAL ATEŞ
İLAVE İSTİHDAM KAPSAMINDA
Ayrıca hükümetin işverenlere sağladığı ilave istihdam teşviği ev hizmetleri için açılan dosyalarda da uygulanıyor. Bu teşviklerin bazıları çocuk bakıcısı çalıştıranlar için de geçerli. Teşvik 960 liraya kadar çıkıyor, 2018'den önce işe alınan mevcut bakıcıları kapsamıyor. Bakıcı olarak çalışacak kişinin son 3 ayda en fazla 10 gün sigortasının olması, İŞKUR'a kaydının bulunması gerekiyor.
HAZAL ATEŞ
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