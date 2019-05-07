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Atıktan 270 milyon dolarlık kazanım

Atıktan 270 milyon dolarlık kazanım
Kastamonu'nun Küre ilçesinde kurulu Tesisleri'nden çıkan yıllık 270 milyon dolar değerindeki atık, Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Eti Bakır Küre Yeraltı Proje ve Maden Müdürü Kazım Küçükateş, " Mazıdağı'nda 1.2 milyar dolar yatırımla kurduğumuz tesisler ile Küre madeninde bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Tesis sayesinde yılda 270 milyon dolar değerinde metal ithalatının önüne geçeceğiz" dedi.

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