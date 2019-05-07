Bayram öncesinde taşeron işçilere asgari ücret maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor. Peki kadroya geçen taşeron işçilere enflasyon farkı ile ilave tediye ödemesi ne kadar yapılacak? Tediyelerin ilk ödemesi ise 31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti ve söz konusu ikinci tediye ödemesi ise 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri ocak ayında açıklanmıştı. İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Peki 4/D'li KHK İle Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin tediye harçlık, maaş zammı durumu nedir? Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar?

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarıdan çoğunun devlete ait olan şirketler ve kurumlarıyla beraber belediyelerde çalışan işilerin personel ücret sistemleri kapsama alınmaksızın her yıla göre aylık olarak devlet tarafından veriliyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tediyelerin ilk ödemesi ise 31 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti ve söz konusu ikinci tediye ödemesi ise 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

TEDİYE NEDİR?

Tediye ödemesi, genel ve katma bütçeli kamu kurumlarının sermayelerinin yarıdan çoğunun devlete ait olan şirketler ve kurumlarıyla beraber belediyelerde çalışan işilerin personel ücret sistemleri kapsama alınmaksızın her yıla göre aylık olarak devlet tarafından veriliyor.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE ZAM YAPILACAK MI?

Belediye çalışanı 1311 işçi gerçekleştirilen yeni sözleşmeyle beraber yüzde 37 oranında zam aldı ve sosyal haklar ile yardımlardan faydalandı.

Diğer yandan Çorum Belediye Başkanı Gül kent içerisinde düzenlenen törende yaptığı açıklamada ise en düşük işçi yevmiyesinin 88 Türk Lirasından 99 Türk Lirasına çıkarıldığını ve zam görüşmelerinin hem belediye ve hem de işçilerin taleplerine göre hesaplanarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI ALACAK MI?

Taşeron işçiler zam ve ikramiyeleri merak ediyor.

Türkiye'de pek çok belediye tarafından maaşlarda ve ikramiyelerde zam yapıldı ve iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Diğer yandan taşerondan kadroya geçenlerle alakalı olarak Çorum Belediyesinde işçilere yüzde 37 zam yapıldı ve ikramiyelerde ise yüzde 420 zam yapıldığı açıklandı.

ZAM HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yeni bir açıklama geldi ve kadroya geçen kadrolu işçilere yönelik zam hakkında;

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kadroya geçen sürekli işçiler ile belediye şirketlerine geçen işçilerin aldıkları zam miktari ile ilgili olarak Yüksek Hakem Kurulu'na tepki göstererek yeni düzenleme istedi ve açıklamasında;

"Özellikle Yüksek Hakem Kurulu var taşeronlardaki arkadaşlarımıza ilk 6 ay 4, ikinci 6 ay 4, üçüncü 6 ay 4, dördüncü 6 ay 4. Enflasyonun 25'in olduğu bir yerde 4,4 uymuyor.

Yeni bir düzenlemeye yapması gerekiyor. Ülkeyi yönetenler diyor ki 'İşçileri enflasyona ezdirmiyoruz' ama bu Yüksek Hakem Kurulu ezmenin ötesinde işçi falan kalmıyor ortada" dedi.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE ENFLASYON FARKI VERİLECEK Mİ?

Hükumet emekliye ikramiye müjdesinin ardından 3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. Kadroya geçen 4/D statüsündeki işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılacağını açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE BAYRAM ÖNCESİ YAPILACAK

İlave tediyede ikinci ödeme Ramazan Bayramı öncesi yapılacak. Böylece çalışanlar çifte ikramiye almış olacak. 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİLERE 75 LİRA HARÇLIK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yılda 10 günlük ikramiye veriliyor. 5 günlük ücret tutarındaki ilk ikramiye ödemesini ocakta yapılmıştı. Geri kalan tutar ise temmuz ayı içinde yapılacak. Diğer yandan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek.

KADROYA GEÇEN TAŞERON İŞÇİYE İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 31/1/2019'da yattı. Ödemelerin diğer yarısı 31/5/2019 tarihinde yatırılacak.

KIDEM TAZMİNATI VE ÜCRET ARTIŞI GELDİ

Geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi. İşçiler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katı promosyon alırken, devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye de yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde ikramiye ücreti (tediye) verildi.

TEDİYELER DE ARTTI

Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara bu sene içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 lira eklenmiş oldu.

KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ

Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüldü. Meclis'te kabul edilen yasa teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMIŞTI

İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete'de yer aldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

4/7/1956 tarihli 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2019 yılında, mezkur Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2019, diğer yarısının 31/5/2019 tarihinde ödenmesine;

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2019 yılında, aynı Kanunun 2 inci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2019 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmişti.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. İkramiye yeraltında çalışan işçiler için ek olarak bir ikramiye daha eklenir. Bakanlar kurulu kararı ile senede 4 adet olmak üzere bir ilave tediye eklenebilir. Yılda 13 er günlük olmak üzere 4 parça şeklinde ödenir toplamda 52 gün üzerinden ikramiye gerçekleşir, bu sayı yeraltı işçileri için 1 adet ilave tediye eklenir.