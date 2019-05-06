Yatırım reform paketi geliyor

Türkiye, 4.5 yıllık seçimsiz dönemde 2023 hedeflerine odaklanırken, hükümet yatırımlara ivme katacak reform paketi için kolları sıvadı. Yatırım reform paketinde, yatırımcıya güvence yasasından yatırımlara fon aktarımına, yeni nesil ihtisas bölgelerinin teşvikinden yatırımın her safhasında devlet desteğine kadar önemli adımlar yer alacak. Cumhurbaşkanlığı da yatırımların önünü açmak için sahaya inerken, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu reform süresine ilişkin atılacak adımlara ilişkin çalışma başlattı. Küresel yatırım hamlesi kapsamında dünya devi şirketlerin yöneticilerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de ağırlayacak. Kurul işletme dönemi de dahil yatırımların her safhasında hem ulusal hem de küresel yatırımcılara rehberlik yapacak.



HAZAL ATEŞ