Türkiye burslarına yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri, yurt dışından Türkiye burslarına gösterilen yoğun ilgiyi ortaya koydu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye burslarına 2018'de 164 ülkeden yaklaşık 138 bin başvuru alındığını bildirdi. Ersoy, Türkiye bursları kapsamında Türkiye'de halen 138 farklı ülkeden yaklaşık 16 bin uluslararası öğrencinin, 70 farklı ilde ve 125 üniversitede öğrenim gördüğünü söyledi.





EVRİN GÜVENDİK