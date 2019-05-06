Üç ayların son ayı olan ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslüman vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladı. Bu ayda iftar ve sahur vakitlerinde okunacak dualar, bu duaların Arapça ve Türkçe açıklamaları araştırılan konular arasında. İşte, sahurda okunacak dualar! Ayrıntılar haberimizde... Peygamber Efendimiz (sav) sahurda şu duayı okurmuş: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin." Sahur yemeği zevk ve neşe içinde yenir. Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artırır. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesine katkı sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir.

SAHURDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

* Azda olsa bir şeyler yemek.

* Resulallah (s.a.a) dedi ki; "Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler."

* Kadir Sûresini okumak.

* Sahurda şu duayı okumak.

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

SAHUR NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Ramazan ayıda mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret etmeliyiz. Sahurların yüksek fazîlet ve kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Hz. Enes'ten rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45)

İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbni Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle buyurdu:

"Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."

İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhârî, Ezân 11, 13, Şehâdât 11, Savm 17)

Resûlullah, oruç tutarken sahura kalkmayı ve iftarda acele etmeyi tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 45; Müslim, Sıyâm, 48; Tirmizî, Savm, 17/708.)

"Gündüzün orucuna sahur yemeği ile gecenin ibadetine de öğle uykusu ile yardımcı olunuz!" (Hâkim, I, 588)

Ebûbekir (r.a.) şöyle buyurur:

"Ramazan'da (Teravih) namazından ayrılıp, hizmetçilerden ale'l-acele sahur yemeği getirmelerini isterdik, çünkü fecrin doğmasından korkardık." (Muvatta', es-Salâtü fî Ramadân, 7)

"….Sakîf temsilcilerine İslâm'ın farzları ve ahkâmı öğretildi. Hz. Peygamber, Ramazan'ın kalan kısmında oruç tutmalarını da onlara emretti. Bilâl-i Habeşi, onların sahur ve iftar yemeklerini yanlarına götürürdü." ( Vâkıdî, III, 968.)

İMSAK NEDİR?

İmsak: Sözlük anlamı, tutmaktır. Yemek yemenin yasaklandığı, orucun başlama zamanına imsak vakti denir. Sabah şafak sökmeden önceki vakit olan imsak vakti, aynı zamanda sabah namazının başlangıcıdır. İmsak vaktinin başlamasından itibaren orucu bozacak davranışlardan sakınmak gerekir. Orucun vakti akşam gün batıncaya kadar devam eder.

Sahurda yoğurt tüketin

Sahurda yoğurt tüketmek, hem vücudun su ihtiyacını karşılıyor hem de halsizliği bitiriyor. On bir ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe'den Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, sahurda aşırı yemek yememek gerektiğini açıkladı. Bu öğünde kahvaltının hafif ve sağlıklı bir tercih olacağını belirten Prof. Dr. Şentürk, "Sahurda sıvı gıda alımı ihmal edilmemelidir. Peynir, yumurta, eğer dokunmuyorsa süt veya yoğurt yenilebilir" ifadelerini kullandı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: "İftarda daha çok sebze yemekleri yenilmeli. Yemekler çok yavaş tüketilmelidir. İftarda yağlı, ağır gıdaların tüketilmesi, gastrit veya reflü gibi hastalıkları tetikleyebilir."

Sahur yemeğini yedikten neler yapmalıyız?

Sahur yemeği zevk ve neşe içinde yenir. Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artırır. Böylece oruç ibadetinin daha kolay yerine getirilmesine katkı sağlar. Yemek bitince eller yıkanır, dişler fırçalanır. Oruç için hazırlanılır ve niyet edilir. Oruç tutmak için niyet şarttır. Niyet, akşam ya da sahurda yemek yedikten sonra "Allah rızası için ramazan orucunu tutmaya niyet ettim" diyerek edilir. Mutlaka bu cümleyi söylemek şart değildir. Zihinden geçirmekle de niyet olur. Sahura kalkmak da ayrıca bir niyettir.

Sevgili Peygamberimiz "Sahurda yemek yiyiniz., çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir.

RAHAT ORUÇ TUTMAK İÇİN PEYGAMBERİMİZİN ÖNERİSİ

Özellikle yaz aylarında günlerin uzunluğu sebebiyle oruç tutmak zorlaşıyor. Susuzluk ve açlık baskın hale geliyor. İbni Malik Peygamberimizin bu konudaki şu tavsiyesini aktarıyor;

-"Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar:

-İftarı su ile açması

-Sahuru terk etmemesi

-Öğle istirahatını terk etmemesi

-Güzel koku kullanması.

İFTAR DUASI

Peygamberimizin iftar yaptığı dualardan biri şöyledir:

"Allah'ım, senin için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin verdiğini yiyeceklerle orucumu açıyorum. Verdiğin nimetlere şükürler olsun."

İftar duasını bu şekilde yapmak şart değildir. İsteyenler içinden geldiği gibi istedikleri şekilde dua edebilirler.

Orucumuzu açtığımız zaman olan iftar vakti, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için bütün gün aç ve susuz geçiren oruçlunun en duygulu olduğu andır. Kendisi için akşama kadar oruç tutarak ibadet eden kimsenin duygularını en iyi bilen ve duyan Allah'tır. İftar vaktinde içten yapılan duaları kabul eder.