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Milyonerlere 13 bin kişi eklendi

İlk 3 ayda 12 bin 777 milyonerimiz daha oldu. Bankada 1 milyon lira ve üzerinde mevduatı olan kişi sayısı Mart sonu itibariyle 192 bin 903’e yükseldi. Milyonerlerin toplam mevduatı da 1.2 trilyon liraya ulaştı...

Milyonerlere 13 bin kişi eklendi
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Mart sonu itibarıyla 2018'e göre 12 bin 777 kişi artarak 192 bin 903'e ulaştı. Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 12 bin 777 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 251 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2018'e kıyasla 11 bin 200 kişi artarak 173 bine ulaşırken, toplam mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 716 milyon lira oldu.

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